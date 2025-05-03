وتعرض الحكم ديفيد ويب للإصابة في الدقيقة 21 بعد اصطدامه مع جوردان أيو لاعب ليستر سيتي ليسقط على الأرض.

ولم ينتبه اللاعبين لإصابة الحكم واستمروا في اللعب، إلى أن انتبه له جيمي فاردي قائد ليستر سيتي ليذهب إليه ثم حصل منه على الصافرة وأطلقها لإيقاف اللعب.

وبعد إيقاف اللعب تدخل الأطباء لإنقاذ الحكم الذي غادر الملعب لتلقي العلاج ولم يكمل المباراة.

واستمر اللعب متوقفا حتى الدقيقة 35 لتعود المباراة للاستئناف بقيادة الحكم الرابع صامويل باروت.

وانتهت مباراة ليستر سيتي مع ساوثهامبتون، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) بفوز الذئاب 2-0.

وهبط نادي ليستر سيتي ونظيره ساوثهامبتون لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، إذ تأكد إنهائهما لمسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024 ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة على سلم الترتيب.