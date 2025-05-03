وجاءت تأكيدات غوارديولا بعد أن سجل دي بروين هدف الفوز الوحيد في المباراة التي انتصر فيها مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 1-0.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن دي بروين (33 عاما)، الملقب بـ"الفتى الذهبي"، يقترب من مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف بعد عقد دام 10 أعوام، بعد أن قرر مسؤولو النادي عدم تجديد عقده.

رغم ذلك، أظهر دي بروين مستويات مبهرة منذ الإعلان عن رحيله، حيث أبدع في مباراة وولفرهامبتون وساهم بتسجيل هدف حاسم.

وفي تصريحاته عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس"، أشار دي بروين إلى أن أدائه في الشهر الأخير أثبت قدرته على اللعب مع فريق آخر في الموسم المقبل.

كما كانت هذه المباراة قبل الأخيرة له على ملعب مانشستر سيتي، حيث ستجمعه المباراة القادمة ضد بورنموث يوم 20 مايو الجاري بالجماهير، التي ودعها بتقدير كبير.

من جهته، أكد غوارديولا أن دي بروين قدم أداء رائعا طوال الموسم، قائلا: "أداؤه جيد للغاية، وقد ساهم بشكل حاسم في العديد من المباريات، مثل المباراة أمام كريستال بالاس حيث سجل هدفا منحنا الزخم للعودة".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص، فقد أظهر جودته ومستواه على مدار السنوات".

وتحدث غوارديولا عن مكانة دي بروين في قلوب جماهير مانشستر سيتي، مشددا على أن اللاعبين الذين قدموا إسهامات كبيرة مثل دي بروين وسيرخيو أغويرو وفينسنت كومباني سيظلون دائما في ذاكرة الجمهور ليس فقط بسبب الألقاب، بل أيضا لما قدموه من شغف وحب للنادي.

وكانت هذه النتيجة هي الخامسة على التوالي لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، ليصعد الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السادس، ويقترب من أرسنال صاحب المركز الثاني.