وسجل النجم الشاب البالغ من العمر 17 عاما هدفا رائعا، ساهم في عودة فريقه بعد تأخره بهدفين، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 3-3.

وفتح أداء يامال اللافت باب المقارنة بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفيما يلي مقارنة بين اللاعبين بعد 100 مباراة مع برشلونة:

أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة

دخل يامال التاريخ كأصغر لاعب في تاريخ برشلونة يصل إلى 100 مباراة بـ17 عاما و292 يوما.

ميسي بلغ هذا الإنجاز وهو في سن 20 عاما و248 يوما.

عدد الدقائق الملعوبة

يامال لعب 6859 دقيقة خلال 100 مباراة.

ميسي لعب 6747 دقيقة.

عدد الأهداف

ميسي سجل 41 هدفا في أول 100 مباراة له مع برشلونة.

يامال سجل 21 هدفا فقط في نفس العدد من المباريات.

عدد الألقاب

ميسي حصد 4 ألقاب بعد 100 مباراة، من بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

يامال حتى الآن فاز بـ3 ألقاب، آخرها كأس ملك إسبانيا، ولا تزال لديه فرصة للفوز بالدوري هذا الموسم.

عدد التمريرات الحاسمة