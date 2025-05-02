وذكر النادي المجري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري 2024 /2025.

وأضاف أن بن رمضان الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، انضم إلى النادي في 11 يوليو عام 2023، قادما من الترجي التونسي الذي حقق معه لقب الدوري خمس مرات وكأس السوبر التونسي ودوري أبطال أفريقيا، وذلك بدون مقابل مادي.

من جانب آخر، ذكرت تقارير صحفية مصرية أن الأهلي اقترب من التعاقد مع اللاعب التونسي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية معه.

وفي حال اتمام التعاقد معه، ستكون أولى محطات اللاعب التونسي هي المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.