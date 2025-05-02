وقال فليك (60 عاما) في مؤتمر صحفي عشية اللقاء: "سيعود تير شتيغن إلى التشكيلة الأساسية غدا (السبت)"، وأضاف مازحا: "يمكننا أن ننهي المؤتمر الصحفي على هذا الأساس".

وكان الحارس الدولي الألماني البالغ 33 عاما قد تعرض لتمزق في وتر بالركبة اليمنى، في سبتمبر الماضي.

وأضاف فليك: "مارك يسير على الطريق الصحيح وفي مستوى جيد. وأرى ذلك خلال التمارين الرائعة".

وأكد المدرب أن هذا من شأنه أن يمنح الحارس البولندي فويتشيش تشيزني الذي حل بدلا من تير شتيغن في حراسة مرمى برشلونة منذ 7 أشهر، بعض الراحة، قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي الثلاثاء المقبل، علما أن الفريقين تعادلا 3-3 ذهابا.

وفي سياق متصل، لم يرد فليك منح الكثير من التفاصيل عن إصابة المدافع أليخاندرو بالدي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في حين يغيب الظهير الفرنسي جول كوندي عن تشكيلة مباراة بلد الوليد، الذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية، للإصابة أيضا.

وعندما سئل عن هذا الثلاثي، قال إنهم أيضا "على الطريق الصحيح، لكن علينا التحلي بالصبر".

وقبل التوجه إلى مدينة ميلانو، يحل برشلونة متصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب (76 مقال 72)، ضيفا على بلد الوليد في الجولة الرابعة والثلاثين، السبت.