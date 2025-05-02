وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الجمعة، إنه حتى الآن لم يحدث أي تواصل رسمي أو ودي مع روزه.

وأضاف المصدر أن "الأمر لم يتجاوز مجرد استفسار فقط بشأن المدرب الألماني".

وأوضح: "حدث استفسار ودي مع وكيل روزه، وأبدى الأخير رغبته بالبقاء في أوروبا، وبالتالي لم يكن تفاوضا رسميا. كل ما يتردد في الساعات الماضية غير صحيح".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "يسعى الأهلي للتعاقد مع مدير فني يناسب المرحلة الحالية، وهناك اجتماعات مكثفة يقودها رئيس النادي محمود الخطيب".

يذكر أن الأهلي ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي توج بلقبها في العامين الماضيين، على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الجمعة، مما دفع إدارة النادي لإنهاء خدمات كولر.

وتسابق إدارة الأهلي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد يتولى مسؤولية الفريق، الذي يخوض حاليا لقاءاته الخمسة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يشارك في كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في انتظار التعاقد مع مدرب أجنبي لتولي المسؤولية بشكل دائم.

وسجل النحاس ظهوره الأول مع الأهلي خلال فوز الفريق 3-2 على مضيفه بتروجيت في الدوري، الأربعاء، ليظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر.