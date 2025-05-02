وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، الجمعة، أن المفاوضات مع تن هاغ (55 عاما)، المدير الفني السابق لفريقي أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وصلت لمرحلة متقدمة، مع اهتمام بطل ألمانيا الموسم الماضي بانتقال سلس كما كان الحال في الماضي.

وارتبط اسم ألونسو بالرحيل لتدريب ريال مدريد، الذي كان لاعبا سابقا في صفوفه، في ظل التكهنات المثارة بشأن عدم استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي الموسم المقبل، وانتقاله لتدريب منتخب البرازيل.

ويعمل ألونسو مع ليفركوزن منذ أكتوبر 2021، وقاد الفريق للتتويج لأول مرة في تاريخه بالدوري والكأس الألمانيين من دون خسارة الموسم الماضي، علما بأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2026.

لكن بإمكان المدرب الإسباني الرحيل قبل ذلك إلى ناد سبق له اللعب معه، وهو ما ينطبق على ريال مدريد.

وتولى تن هاغ تدريب أياكس بين عامي 2017 و2022، حيث توج معه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي ولقبين لكأس هولندا، ثم انضم إلى مانشستر يونايتد الذي فاز معه بكأس الرابطة عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024، قبل إقالته في أكتوبر الماضي.

وسبق لتن هاغ التدريب في ألمانيا، حيث تولى مسؤولية الفريق الرديف لبايرن ميونيخ بين عامي 2013 و2015.