وفجر فريق كاوازاكي فرونتال الياباني مفاجأة مدوية بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بالفوز على النصر السعودي بنتيجة 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

وأضاع رونالدو فرصة محققة في الدقيقة الأخيرة، للتعادل، بدا واضحا فيها تأثره بكبر السن، ولاقى انتقادات من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر رونالدو وهو يتحدث مع نفسه باستياء، بعد انتهاء اللقاء، وكأنه يفكر في الطريقة الأفضل للتعامل مع الهجمة الأخيرة.

وللموسم الثاني على التوالي، أنهى رونالدو العام دون تحقيق أي لقب مع النصر السعودي.

وبهذا الفوز، وصل فريق كاوازاكي فرونتال إلى نهائي أبطال آسيا للنخبة، حيث سيواجه نادي أهلي جدة السعودي.