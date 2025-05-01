وانتهى لقاء القمة بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة جدا، عاد فيها برشلونة بالنتيجة بعد أن تأخر 0-2.

وسجل لإنتر ميلانو، الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة الأولى، وأضاف الهولندي دينزل دامفريس، الهدف الثاني.

وعاد برشلونة بهدف رائع من لامين يامال، قبل أن يعدل فيران توريس النتيجة بنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف دامفريس الهدف الثالث، ليعدل بعدها البرازيلي رافينيا النتيجة لتصبح 3-3.

وسيلتقي الفريقان بعد أقل من أسبوع، في ميلانو، في لقاء الإياب.