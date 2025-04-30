وذكرت الرابطة، يوم الأربعاء، في بيان رسمي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن أحمد حسنين لعب العامين الماضيين في فريق الجامعة الخاصة بـ(بويزي ستيت) حيث أثبت مهاراته من خلال تحقيق 101 تدخل و33 تدخلا خلف الهجوم و22 إسقاطا ناجحا للاعبي الوسط .

وأضافت أن أحمد حسنين هو اللاعب الوحيد في دوري الدرجة الأدنى لمنافسات كرة القدم الأميركية) الذي تجاوز 15 تدخلا خلفيا في موسمين متتاليين حيث حصل على لقب الفريق الأول في مؤتمر ماونتن ويست لعامي 2023 و2024، كما كان من بين المرشحين النهائيين لجائزة رجل العام في الكلية التي تحمل اسم النجم جيسون ويتن.

وأوضحت أن الحدث الاستثنائي للاعب مصري يأتي تزامنا مع استضافة مصر لأول مرة لبطولة أفريقيا القارية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الأميركية، حيث تستضيف القاهرة في الفترة من 21 إلى 22 حزيران منتخبات الرجال والسيدات في رياضة كرة القدم الأميركية العلم من مختلف دول القارة.

وفي أول تصريح له عقب اختياره قال حسنين :"مستعد للتعلم والتطور لمساعدة الفريق بكل ما أستطيع لأنهم منوا بقدراتي وهذا يعني لي الكثير ، كما سأبذل كل ما في وسعي في الملعب وسأعمل على أداء دوري بإخلاص".



