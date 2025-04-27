ورغم البداية المتعثرة بتقدم توتنهام عبر دومينيك سولانكي بعد 12 دقيقة، عاد رجال آرني سلوت سريعًا، إذ أدرك لويس دياز التعادل بعد أربع دقائق فقط، قبل أن يضيف أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو هدفين متتاليين أعادا السيطرة لأصحاب الأرض.

وبعد محاولات متكررة، نجح صلاح في هز الشباك منتصف الشوط الثاني، بتسديدة قوية سكنت الزاوية السفلى للمرمى، ليحتفل بعدها بوضع يده على شعار ليفربول ثم أداء سجدة شكر، قبل أن يتجه إلى مدرجات "الكوب" ويلتقط سيلفي مع الجماهير، في لقطة وصفها أسطورة مانشستر يونايتد، غاري نيفيل، خلال تعليقه عبر "سكاي سبورتس" قائلاً: "هذه الصورة ستساوي الكثير".

وجاءت اللمسة الأخيرة من ديستني أودوجي، الذي أحرز هدفًا عكسيًا في مرماه، ليكمل ليفربول ليلة تتويجه التاريخي.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قال صلاح عن احتفاله المميز: "في بداية الموسم كنت دائمًا ألتقط صور سيلفي مع اللاعبين، لذا أردت شيئًا خاصًا لهذه اللحظة. فكرت قليلًا ونفذت الفكرة".

وأضاف: "إنه شعور لا يوصف أن تحسم اللقب على أرض أنفيلد. المرة الأولى في 2020 كانت خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة، أما الآن وبعد خمس سنوات، وسط الجماهير، فالأمر مختلف تمامًا ولا يُصدق".

وختم النجم المصري حديثه قائلاً: "التسجيل أمر رائع بالطبع، لكن الفوز باللقب هنا هو الأهم".