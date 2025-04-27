وفي اللحظات الأخيرة للقاء، تعرض نجم برشلونة، البرازيلي رافينيا، للإعاقة في منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء فورا، قبل أن تندلع الاعتراضات الكبيرة بين نجوم ريال مدريد.

وبعد الذهاب لتقنية الفيديو، قرر الحكم إن رافينيا قام بالتمثيل، خلال التحامه مع المدافع أسينسيو.

بعدها وبينما الساعة تشير للدقيقة 98 من زمن اللقاء، قرر الحكم منح رافينيا بطاقة صفراء، وإلغاء ركلة الجزاء، وسط اعتراض لاعبي برشلونة.

وبالرغم من انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، إلا أن الجدل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول "ركلة الجزاء".

وانقسمت الآراء حول ركلة الجزاء، حيث أظهرت إحدى الإعادات إعاقة صريحة، بينما أظهرت أخرى، لحظة قفز رافينيا للتمثيل.