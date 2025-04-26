ولم يذكر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أي تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه.

وخرج الدولي المصري (26 عاما) مصابا في الشوط الثاني من مباراة نيس أمام باريس سان جرمان الجمعة.

وانتهت المباراة بفوز نيس 3-1، ليلحق بالفريق المتوج بلقب الدوري الفرنسي أول هزيمة في البطولة هذا الموسم.

ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

وكان الفريق الفرنسي تعاقد مع محمد عبد المنعم في أغسطس الماضي لمدة 4 سنوات، قادما من الأهلي المصري.