وما يزال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مصرا على التعاقد مع مدرب "النادي الملكي"، حيث يسعى جاهدا إلى هذا الهدف منذ استقالة تيتي بعد كأس العالم 2022.

ويستمر عقد أنشيلوتي مع الريال حتى يونيو 2026، لكن التكهنات حول مستقبله ازدادت بعد هزيمة الفريق بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد البرازيلي يراقب عن كثب نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت، إذ قد تؤدي الهزيمة أمام برشلونة إلى إقالة أنشيلوتي فورا أو تأكيد رحيل المدرب في الصيف.

ورفض أنشيلوتي التعليق علنا على مستقبله، لكن مصدرا أبلغ "ESPN" أن محادثات جرت بين الاتحاد البرازيلي وفريق أنشيلوتي في الأسابيع الأخيرة.

ويتواجد وكيل أعمال ووسيطان برازيليان في العاصمة الإسبانية، وقد أجروا محادثات مع ديفيد، نجل أنشيلوتي، بشأن المنصب. ونفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجود ممثليه في أوروبا.