وقال كولر في مؤتمر صحفي الخميس: "في مباراة الذهاب لم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل، وهو ما يجعلنا واثقين بأن المباراة سوف تكون قوية للغاية".

وأضاف أن الأهلي المصري سوف يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح الفريق دوافع أكبر، مؤكدا أنه يراهن على الجماهير بأن تواصل دعمها وتشجيعها للاعبين طوال المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وأوضح: "لدينا هدف محدد وهو الفوز فقط ولا نرغب في الوصول إلى تعادل إيجابي يخدم المنافس أو تعادل سلبي يصل بنا إلى ركلات الترجيح، ولهذا سنلعب من أجل الفوز والتأهل، وأعرف أن صن داونز فريق قوي، ونسعى لإسعاد الجماهير ولا نهتم كثيرا بنتائج الفريقين السابقة لأن تركيزنا منصب فقط على مباراة الغد".

وتابع: "ركلات الترجيح لها حسابات خاصة، وبالفعل حارس مرمى صن داونز مميز ولكن لدينا حارس مرمى عظيم وسبق له التصدي للعديد من الركلات، وأتوقع أن المنافس سوف يؤدي بشكل قوي".

وقال إن لكل مباراة ظروفها وإن الفريق يسعى للتسجيل، واللاعبون يدركون ذلك والجميع يعمل على هدف واحد وهو الفوز والحصول على بطاقة العبور إلى النهائي.

من جانبه، أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن مواجهة صن داونز سوف تكون صعبة للغاية، في ظل طموحات كل فريق في الفوز والتأهل إلى النهائي.

وقال الشناوي: "نعرف أن صن داونز منافس قوي وصفوفه منظمة، وكلاعبين في الأهلي نستعد جيدا ولدينا حالة من التركيز ودوافعنا كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف: "نلعب وسط جمهورنا وهدفنا واحد فقط ونثق في أنفسنا، لأننا أبطال إفريقيا والجميع يعلم من هو الأهلي، وهو ما يزيد من تركيز الجميع قبل المواجهة بين الفريقين".

وأوضح أن الأهلي يستهدف الوصول إلى النهائي وحصد اللقب الثالث على التوالي، وهو تاريخ كبير للاعبي الفريق ولهذا لدينا تصميم كبير على الفوز لإسعاد الجماهير.