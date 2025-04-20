وذكر تقرير لصحيفة "الصن" البريطانية، أن كشافي ليفربول الذين حضروا عددا من مباريات برينتفورد، أعجبوا بسرعة وقوة المهاجم الكاميروني مبيومو.

وكان مبيومو بديلا جاهزا لصلاح الذي جدد عقده مع "الريدز" لعامين إضافيين.

ووفق "ذا صن" فإن برينتفورد سيطلب حوالي 50 مليون جنيه إسترليني مقابل مبيومو، الذي يتبقى في عقده عام واحد بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يسعى إلى تجديد خطه الأمامي من اللاعبين في الموسم القادم، وأن مبيومو يمتلك جميع الصفات التي يفضلونها لذلك الغرض.

وبمقدور مبيومو، الذي سيحظى بشعبية أكبر في "أنفيلد" إذا رحل داروين نونيز هذا الصيف، اللعب على الجناح الأيمن، وكذلك في قلب الهجوم.

ويشبه البعض مبيومو بصلاح من حيث أسلوبه وتأثيره، إذ يلعب الثنائي في مراكز مماثلة، وتظهر بيانات أن الثنائي يسجل حتى من أماكن متشابهة، بحسب "ّالصن".

وكان مبيومو البالغ من العمر 25 عاما، قد سجل هدفين يوم السبت في مباراة فوز برينتفورد على برايتون 4-2، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 18 هدفا.

ومن المرجح أن يجبر انتهاء عقد مبيومو في صيف عام 2026 برينتفورد على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبيعه بمبلغ كبير هذا الصيف، علما بأن تقارير تفيد باهتمام ناديي أرسنال ونيوكاسل باللاعب.