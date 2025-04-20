وقال كولر في مؤتمر صحفي السبت: "لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي".

وأضاف: "ليس مهمًّا الاستحواذ بالكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية".

وأوضح أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سوف يستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

وتابع: "اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء".