وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنه من المتوقع أن يترك أنشيلوتي منصبه كمدرب للريال، مرجحة أن يكون المنتخب البرازيلي وجهته المقبلة.

وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك" في مارس الماضي بأن البرازيل مهتمة بأنشيلوتي لقيادة الفريق في كأس العالم 2026، وأن المدرب الإيطالي هو المرشح الأول.

وعلمت "ذا أتلتيك"، هذا الأسبوع، أن مبعوثا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حضر مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها ريال مدريد أمام أرسنال مساء الأربعاء، بهدف عقد لقاء مع أنشيلوتي. ونفى الاتحاد البرازيلي هذا التقرير.

ويصف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنشيلوتي بأنه "حلم الرئيس".

وكان أنشيلوتي قال، قبل أيام، إنه سيناقش مستقبله مع ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في عام 2026.

وذكرت "نيويورك تايمز"، السبت، أنه كان من المقرر أن يتحدث مسؤولو النادي الملكي مع أنشيلوتي بشأن مستقبله عقب نهائي كأس الملك ضد برشلونة في 26 أبريل.

وتابعت أن ريال مدريد يضع راداره على مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، مبرزة أن الدولي الإسباني السابق يعدّ المرشح الأبرز لخلافة الإيطالي البالغ من العمر 65 عاما.