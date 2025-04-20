وبفوزه على شباب الأهلي 2-1، مساء السبت، حقق الجزيرة بقيادة عموتة لقب كأس الرابطة للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويج سابق في موسم 2009 / 2010 ليتساوى برصيد لقبين مع ناديي العين والنصر.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد العراقي لكرة القدم اتفق مع عموتة على تدريب المنتخب الأول، خلفا للإسباني خيسوس كاساس.

وتعليقا على الأخبار الرائجة بشأن مدربه، أصدر نادي الجزيرة بيانا رسميا جاء فيه: "ينفي نادي الجزيرة الرياضي صحة التقارير الإعلامية التي صدرت بعد نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تحدثت عن تولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الحسين عموتة، تدريب المنتخب العراقي الشقيق بداية من يوم الإثنين المقبل".

وأضاف: "يؤكد نادي الجزيرة أن هذه التقارير غير صحيحة تماما وأن المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي، ويطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واستقاء الأخبار المتعلقة بالنادي ومنتسبيه من مصدرها الرسمي المعتمد".