وأحرز عبد الله رمضان ونيسكنز كيبانو هدفي الجزيرة في الدقيقتين 18 و55، بينما أحرز سردارد أزمون الهدف الوحيد لشباب الأهلي في الدقيقة 50.

وحقق الجزيرة بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة لقب كأس الرابطة للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويج سابق في موسم 2009 / 2010 ليتساوى برصيد لقبين مع ناديي العين والنصر.

كما رد الجزيرة اعتباره من الخسارة أمام شباب الأهلي بنفس النتيجة 1 / 2 في المباراة النهائية لموسم 2013 / 2014، وكسر السلسلة القياسية لمنافسه بعدم الخسارة في 33 مباراة متتالية بجميع المسابقات على مدار الموسم الجاري.

وعجز فريق شباب الأهلي متصدر الدوري الإماراتي هذا الموسم عن تحقيق لقبه السادس في كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد تتويجات سابقة في أعوام 2012 و2014 و2017 و2019 و2021، يليه نادي الوحدة برصيد 3 ألقاب.

وتنتظر شباب الأهلي فرصة جديدة لتعويض هذا الإخفاق عندما يلاقي الشارقة يوم 9 مايو المقبل في المباراة النهائية لكأس رئيس دولة الإمارات، ولكن ضاعت آمال الفريق في تحقيق ثلاثية محلية.