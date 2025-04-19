وحافظ الفريقان على نظافة شباكهما على مدار الشوطين في ملعب البشير بمدينة المحمدية، وسط المغرب، بينما أحرز أسود الأطلس ركلات الترجيح الأربعة عبر لاعبيه زياد باها وزاكاري الخلفيوي وأمين الوهابي وإلياس بلمختار.

وعلى الجانب الآخر، سجل ندجيكورا بومبا وتيموكو بيرتي ركلتي مالي، وأضاع لامين كيتا وعيسى كونيه ركلتين لمالي.

وانتزع أسود أطلس اللقب بنفس سيناريو تفوقه على منتخب مالي في الدور قبل النهائي لعام 2023 عندما فاز 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

أما منتخب مالي فقد عجز عن الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه في رابع نهائي يخوضه، حيث توج باللقب مرتين متتاليين في 2015 و2017.

وبهذا الفوز أصبح المنتخب المغربي عاشر فريق يتوج بكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بعد منتخبات بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، جامبيا، غانا، مالي، نيجيريا والسنغال.



