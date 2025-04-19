وتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 33 مباراة متقدما بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس وأستون فيلا السابع لكنه لعب مباراة أكثر.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل أوريلي الهدف الأول (الدقيقة 84) من مسافة أربعة أمتار بعد أن استقبل تمريرة عرضية منخفضة من ماتيوس نونيز قبل أن يضيف كوفاتشيتش الهدف الثاني (الدقيقة 92) من على حافة منطقة الجزاء ليؤكد الفوز.

وواجه مانشستر سيتي صعوبات لمدة 85 دقيقة إذ عانى من أجل صناعة فرص واضحة فيما سدد جيمس تاركوفسكي في القائم برأسه من ركلة ركنية في الشوط الأول لصالح إيفرتون الذي يبقى في المركز 13 برصيد 38 نقطة من 33 مباراة.