وبعد الإقصاء المرّ لحامل اللقب 15 مرة قياسية بمجموع المبارتين 1-5، زادت التكهنات حيال إمكانية إقالة الفريق الملكي مدربه المخضرم في الأسابيع المقبلة.

ومتجنبا الرد على عدة أسئلة بشأن هذا الموضوع، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "سنتحدث في نهاية الموسم (عن مستقبلي) مع النادي".

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في عام 2026.

وأضاف المدرب البالغ 65 عاما عشية مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني: "تحدثت مع اللاعبين والنادي، ونتفق جميعنا على وجوب القتال على الألقاب المتبقية".

ويتخلف حامل لقب الليغا أربع نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر الذي سيلاقيه في نهائي كأس الملك في 26 أبريل.

وتابع أنشيلوتي: "من الواضح أننا جميعا نشعر بالألم، بعد الخروج من المسابقة الأهم ربما، أو على الأقل التي حقق فيها مدريد أكبر قدر من النجاح في السنوات الأخيرة".

وأوضح: "نحن جميعا في قارب واحد، في السراء والضراء. أظهر لي الرئيس (فلورنتينو بيريز) دعمه باستمرار في تلك اللحظات أكثر من لحظات الفوز".

وارتبط اسمه أنشيلوتي بتدريب المنتخب البرازيلي الذي أقال دوريفال جونيور لسوء النتائج، آخرها الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026.

ولم يذكر أنشيلوتي ما إذا كانت نهاية الموسم التي تحدث عنها، قبل مونديال الأندية أو بعدها، علما بأن ريال مدريد يشارك بنسخته الموسعة في الولايات المتحدة بدءا من 14 يونيو.