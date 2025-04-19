وقال ميسي، خلال استضافته في برنامج "كرة القدم ببساطة" الإسباني على يوتيوب: "ما يقدمه لامين يامال وما يفعله وما حققه أمر مثير للإعجاب".

وأضاف: "لقد ساهم في تتويج منتخب إسبانيا بلقب اليورو، وما زال في الـ17 من عمره، ويتحسن ويتطور".

وتابع: "يامال سيضيف لمسة مميزة إلى أسلوب لعبه، مثلما فعلت أنا بالضبط، كما أنه يتمتع بصفات رائعة، وهو بالفعل من أفضل لاعبي العالم".

وبشأن المشاركة في كأس العالم 2026، كشف النجم الأرجنتيني: "سأحسم هذا العام 2025 قراري النهائي بشأن المشاركة في مونديال 2026، وسأكون كاذبا إذا قلت أنني لا أفكر في المشاركة بالنسخة القادمة لكأس العالم".

ورحل "ليو" عن برشلونة بعد انتهاء عقده في صيف 2021 ولعب موسمين في باريس سان جيرمان قبل أن يرحل عنه في صيف 2023 لينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي.