ويملك ليفربول 76 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن منافسه، وفي حال صب سيناريو المباراتين في صالح الأول سيتقدم بفارق 19 نقطة قبل نهاية الموسم بخمس مراحل.

وبات إحراز ليفربول لقبه العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد مسألة وقت ليس إلا بعد الموسم الرائع الذي حققته كتيبة المدرب الهولندي ارنه سلوت في موسمه الأول مع الفريق بعد حلوله بدلا من الألماني يورغن كلوب.

وبعد أسبوع على تجديد مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول لموسمين إضافيين، حذا حذوه قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك الخميس.

وكان لفان دايك دور كبير في عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون في يناير 2018.

وخاض حتى الآن 314 مباراة بقميص ليفربول، حقق خلالها لقب الدوري مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.