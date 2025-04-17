وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن كلوب أبلغ ريال مدريد أنه مستعد للتفاوض بشأن تدريب النادي الموسم المقبل.

وأفادت تقارير أخرى بأن كلوب "غير سعيد" بدوره كمدير رياضي لمؤسسة ريد بول لكرة القدم.

وسيمثل تعاقد كلوب مع ريال مدريد "قنبلة" في عالم كرة القدم، وقد يخلق حقبة جديدة من المنافسة الألمانية بينه وبين مدرب برشلونة هانسي فليك.

وكان كلوب قد ترك ليفربول الموسم الماضي، بعد أن حقق جميع الألقاب معهم على مدار 8 أعوام.