وفاز أرسنال 2-1 على ريال مدريد، بعد الانتصار التاريخي ذهابا بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، ليتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع اللقاءين.

وكان أرسنال افتتح التسجيل في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" عبر نجمه بوكايو ساكا في الدقيقة 65، مستفيدا من تمريرة حريرية من زميله ميكيل ميرينو.

إلا أن فينيسيوس جونيور تعادل للفريق الملكي بعد دقيقة واحدة، مستفيدا من خطأ فادح لمدافع الضيوف وليام ساليبا.

وفي الثواني الأخيرة للقاء، صنع ميرينو الهدف الثاني للفريق اللندني، بتمريرة رائعة لزميله غابرييل مارتينيلي، الذي أسكنها بسهولة شباك تيبو كورتوا.

وباءت كل محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة بالفشل، ليودع البطولة التي يحمل الرقم القياسي للفوز بها.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال باريس سان جرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي.