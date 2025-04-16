وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المهاجم الفرنسي نال بطاقة حمراء مباشرة بعد أن قام الحكم بمراجعة تدخله العنيف مع بلانكو في الدقيقة 38 من المباراة التي فاز بها الريال بهدف نظيف، مع حكم الفيديو المساعد.

وأشارت أنباء إلى أن مبابي، البالغ من العمر 26 عاما، سيواجه عقوبة أكبر، ولكن تم التأكيد الآن من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.

وأشار بيان من الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى أن مبابي سيتم "إيقافه لمباراة واحدة بسبب تدخله العنيف".

وتمكن ريال مدريد، بدون مبابي، من الفوز بالمباراة بهدف نظيف أحرزه إدواردو كامافينغا، لاسيما بعد أن لعب ألافيس بعشرة لاعبين في الدقائق الـ20 الأخيرة.

ولن تؤثر العقوبة المحلية على مشاركته مع الفريق أمام أرسنال، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الريال لقلب خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.