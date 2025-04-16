وفي المباراة الأولى، خسر برشلونة 1-3 على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه تأهل بنتيجة 5-3 في مجموع اللقاءين بفضل فوزه ذهابا برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من جانب المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، الذي سجل الأهداف الثلاثة لدورتموند (هاتريك) في الدقائق 10 و49 و76، بينما جاء الهدف الوحيد لبرشلونة بنيران صديقة وسجله المدافع الجزائري رامي بنسبعيني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

وكان دورتموند في حاجة للفوز بفارق 4 أهداف على الأقل لتعويض خسارته في مباراة الذهاب، لكن ذلك لم يتحقق، ليغادر البطولة بانتصار معنوي.

وضرب برشلونة موعدا في نصف النهائي مع إنتر ميلان الإيطالي أو بايرن ميونيخ الألماني، علما أن الأول فاز ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1.

كما حافظ باريس سان جرمان على حلمه في الفوز باللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخه، رغم خسارته 2-3 على ملعب أستون فيلا الإنجليزي.

وتفوق بطل فرنسا بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، بعد فوزه ذهابا 3-1.

ولم يستغل الفريق الباريسي تقدمه بهدفين سجلهما أشرف حكيمي ونونو مينديس في الدقيقتين 11 و27، من المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك".

ورد الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف، سجلها يوري تيليمانس وجون ماكين وإزري كونسا في الدقائق 34 و55 و57.

وتأهل باريس سان جرمان للدور قبل النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2020 و2021 و2024.

وينتظر سان جرمان مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أو أرسنال الإنجليزي في الدور قبل النهائي.

وكان أرسنال فاز ذهابا بنتيجة 3-صفر في لندن، ويحل ضيفا على الفريق الملكي الأربعاء.