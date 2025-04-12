وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن التذاكر الإضافية باتت متاحة عبر المنصة الرسمية للبيع، وتشمل الفئة السعرية الأرخص.

وأضاف أن "تلك التذاكر الإضافية ستمثل فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم، من أجل متابعة مباريات البطولة".

وستشهد البطولة مشاركة 3 لاعبين من المرشحين لجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي (ذا بيست)، هم البرازيلي فينسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينغهام من ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يشارك في البطولة نجوم آخرون، مثل أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، وهاري كين وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي وجمال موسيالا وكول بالمر وجوشوا كيميش وفيديريكو فالفيردي وخفيشا كفاراتسخيليا، وغيرهم.

ووفق التشكيلات الحالية للأندية، فمن المتوقع مشاركة لاعبين من 86 دولة في منافسات البطولة.