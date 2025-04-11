وقال قائد منتخب مصر في بيان: "بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. كان لدينا فريق رائع أيضا في الماضي. لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم".

وتابع: "هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت 8 سنوات، وأتمنى أن تصل لعشر سنوات. أستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم. لقد قضيت أفضل سنوات مسيرتي".

وأضاف صلاح: "أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا. مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل".

من جانبه، نشر محمد صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" صورتين، إحداهما له داخل ملعب "آنفيلد" وهو يجلس على كرسي، وأخرى مرفقة بعبارة: "القصة ما زالت مستمرة"، في إشارة إلى استمراره مع الفريق.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هذا الموسم 27 هدفًا في البريميرليغ، ليتصدر ترتيب الهدافين ويساهم في تصدر فريقه جدول المسابقة.

يُذكر أن محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول بعدة بطولات كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، إلى جانب أرقام فردية جعلته أحد أفضل لاعبي النادي في تاريخه الحديث.