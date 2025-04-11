وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دراية بالمقترح الذي قدمه مندوب أوروغواي خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت في مارس الماضي.

وقال دومينيغز في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 80 للاتحاد الأميركي الجنوبي: "نحن مقتنعون بأن الاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال سيكون فريدا من نوعه، لأن الاحتفال بالذكرى رقم 100 يكون مرة واحدة فقط".

وكانت أوروغواي قد استضافت أول نسخة لكأس العالم عام 1930، ومن المتوقع أن تستضيف مباراة واحدة في النسخة المئوية، فيما تتواجد دول باراغواي والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال والمغرب كمضيفين أيضا.

وأضاف دومينيغز :"لهذا السبب نتقدم بمقترح للمرة الأولى بإقامة النسخة المئوية بمشاركة 64 فريق موزعين على ثلاث قارات".

ومن المتوقع أن تشهد النسخة التي يشارك بها 64 فريقا، كل منتخبات أميركا الجنوبية العشرة، حيث تعد فنزويلا هي الدولة الوحيدة التي لم تتأهل إلى كأس العالم أبدا من قارة أميركا لجنوبية.