وقال أنصار الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا القرار يأتي رفضا للمضايقات المتكررة التي تتعرض لها الجماهير وتهميش الفرق الكبرى على المستويين المالي والإداري.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من أبرز أسباب المقاطعة المرتقبة من قبل فصائل الألتراس، منع جمهور الفريقين من التنقل عبر المدن لحضور المباريات ومساندة فريقهما في الدوري الممتاز.

وأضافت أن الجماهير تعبر من خلال المقاطعة عن غضبها من عدم الاهتمام بتعزيز البنية التحتية الخاصة بالفريقين من خلال إحداث مزيد من الملاعب داخل مدينة الدار البيضاء، والاقتصار على ترميم ملعب محمد الخامس.

وقد أثرت هذه المقاطعة على مبيعات التذاكر التي لم تشهد إقبالا كبيرا مقارنة بمباريات الديربي الماضية، حيث كانت تنفد التذاكر ساعات قليلة بعد طرحها في الموقع المخصص للبيع.

ومن المقرر أن تجرى المباراة التي قررت الجماهير مقاطعتها على ملعب محمد الخامس، حيث سيتم افتتاحه من جديد بعد الانتهاء من أشغال الترميم والصيانة التي استمرت لأشهر طويلة.

ويعد افتتاح الملعب جزءا من خطة تهدف إلى تحديث البنية التحتية الرياضية حتى تصبح جاهزة لاحتضان كبرى المواعيد المحلية والقارية والدولية، وعلى رأسها كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025.