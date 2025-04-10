وكشف المهيدب عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه تم شراء تذاكر الملعب كاملة لجماهير النصر في مواجهة يوكوهاما.

وكتب المهيدب: "هذا أقل شيء نقدمه لجمهور الشمس العظيم".

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلا عن مصادر خاصة، إنه سيتم توزيع التذاكر مجانا للجماهير الراغبة في مساندة الفريق من المدرجات أمام منافسه الياباني.

ووفقا للصحيفة، فقد رصد المهيدب مكافآت مجزية للاعبين حال بلوغ الدور نصف النهائي، وأخرى عند التتويج بالبطولة القارية في نسختها الأولى.

ويلتقي النصر ويوكوهاما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة في 26 أبريل الجاري.

وتأهل النصر إلى دور الثمانية من البطولة الآسيوية بعد تفوقه على استقلال طهران الإيراني عقب تعادلهما السلبي ذهابا، قبل أن يفوز عليه بـ3 نظيفة إيابا، بينما بلغ يوكوهاما الدور ذاته على حساب شنغهاي الصيني بالفوز ذهابا 1- صفر وإيابا 4-1.