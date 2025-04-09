ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الدولي إمام عاشور الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 80.

وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في القاهرة لصالحه بهدف دون رد ليتفوق 2 /صفر في مجموع اللقاءين ويبلغ المربع الذهبي.

ويتطلع الأهلي للدفاع بقوة عن اللقب القاري الذي حصده في الموسمين الماضيين على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي.

من جهته، تأهل فريق بيراميدز المصري لقبل نهائي أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة صفر / 2 في إياب دور الثمانية، الثلاثاء.

وأنهى الفريق المغربي الشوط الأول متقدما بهدف مبكر سجله يوسف الفحلي بعد مرور ثماني دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل بيراميدز هدفا في الدقيقة 44 من ضربة رأس لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) باحتساب تسلل، ليلغى الهدف.

وضغط الفريق المغربي بقوة في الشوط الثاني حتى سجل الكونغولي جويل بيا هدفا ثانيا في الدقيقة 82، ولكنه لم يكن كافيا للفريق المغربي الذي خسر ذهابا بنتيجة 1 / 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.