وقال مصدر بالزمالك المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الثلاثاء، أن استبعاد زيزو جاء بسبب مخالفة قرار فرض الحظر الإعلامي ومنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن زيزو نشر بيان عبر حسابه عبر منصة "إنستجرام" بما يخالف تعليمات الحظر الإعلامي.

وأوضح :" إدارة النادي تأكدت ايضا من توقيعه للأهلي في صفقة انتقال حر وبالتالي ستقرر الإدارة الموقف الخاص به".

وفي وقت سابق اليوم أكد زيزو في بيان عبر حسابه على منصة "إنستجرام" للتواصل الإجتماعي أنه لم يوقع لأي ناد، مشيرا إلى أنه ينتظر حسم قرار تجديده مع القلعة البيضاء.