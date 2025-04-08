وكتب زيزو عبر حسابه على إنستغرام: "أنا رجل احترم كل الناس، للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو".

وأضاف: "كل واحد يغازل الشريحة التي يريدها من الجمهور بسبب تداول الأخبار، بكل وضوح لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر، من حصل على توقيعي يجب عليه إعلان ذلك إن كان كلامه صحيحا".

وتابع: "من لديه دليل على توقيعي لأي نادي عليه أن يوضح ذلك على الملاء، الناس لازم تعرف، أنا أقدر الكيان الكبير الذي ألعب فيه، ولا يمكن أنكر فضله".

وأكمل نجم الزمالك: "لم أكن أريد الحديث عن هذه الأمور، الأمور في الإعلام تسير في اتجاه واحد ولا أحد يتكلم عن حقوقي كلاعب".

وتحدث عن وضعه مع الزمالك: "الناس "الزمالك" تركوني لشهور طويلة ولم يريدوا تجديد عقدي، لي مستحقات متأخرة من مدة ولم يجبني أحد، هذه المرة التجديد في مرحلة متقدمة من عمري، كل واحد لديه أسرة وعليه التزامات".

وأردف زيزو: "لدي عروض مقابلها المالي 5 أضعاف العرض الموجود، ورغم ذلك منتظر كلمة النادي لاعتبارات كثيرة".

وكتب لاعب الزمالك: "زيزو لا يزايد ولا يتاجر، لكن يجب أن يكون الطرف الثاني (الزمالك) يريدني أن استمر، وتكون قيمة الاستجابة تساوي ربع العروض المقدمة لي على الأقل، أنتظر رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية.

واختتم كلامه بالقول: "رسالة لمسؤولي الزمالك أتمنى مسألة التجديد تكون بيني وبينكم وليست عن طريق الإعلام، وأنا واضح وما أتحدث فيه هي أمور عادلة حتى نكمل الطريق".