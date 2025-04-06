ويستعد ليفربول بقيادة صلاح لمواجهة فولهام مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من البريميرليغ في لقاء يسعى خلاله "الريدز" لمواصلة المنافسة على اللقب.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن محمد صلاح يبتسم أقل مؤخرا لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا وخسرنا نهائي كأس كاراباو، لذا جميع اللاعبين كانوا أقل ابتساما مما لو كنا تأهلنا إلى الدور التالي الأمر لا علاقة له بعدم تسجيله للأهداف".

وتابع: "الأمر بسيط بالنسبة لي أحيانا جدول المباريات يكون أصعب من فترات أخرى في الموسم، فتلعب أمام باريس سان جرمان، ثم نيوكاسل في نهائي، وبعدها ديربي أمام إيفرتون، لم يسجل في 3 مباريات لذا عليه أن يسجل الأحد ونأمل أن يفعل".

واستمر: "محمد صلاح ما زال كما هو تماما لكني أعرف (مو) والجميع يعرفونه أيضا، إنه يعيش من أجل تسجيل الأهداف سيكون غريبا لو قال أنا سعيد لأنني لم أسجل لكن لا لكنه ليس مشتت الذهن ولا يشعر أنه فقد قدرته على المشاركة في المباريات".

واختتم: "محمد صلاح يدرك جيدا أن أبرز نقاط قوته أنه يستطيع أن يسجل هدفا، حتى لو لم يكن في أفضل مستوياته خلال المباراة لذا هو هادئ الذهن تماما ولا يعاني من أي اضطراب".

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا ويسعى اليوم إلى تحقيق رقم تاريخي جديد في "البريميرليغ" حيث يمكنه أن يصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يساهم في هدفين خلال 5 مباريات متتالية خارج أرضه، إذا تمكن من التسجيل أو الصناعة أمام فولهام على ملعب "كرافين كوتاغ".