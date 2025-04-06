ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط، لكنه في المقابل أهدر فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط، بعدما لم ينجح في استغلال تعثر ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالهزيمة أمام بلنسية 1/2 في وقت سابق من السبت.

على الجانب الآخر، رفع بيتيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق تسع نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع.

وتقدم برشلونة عن طريق جافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ناثان بيدرو التعادل لبيتيس في الدقيقة 17.

وقال جافي بعد نهاية المباراة: "لو فزنا لابتعدنا كثيرا بصدارة الترتيب، لكنها طبيعة الأمور في كرة القدم".

وأضاف: "نشعر بالسوء بسبب النتيجة لأننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا طوال المباراة، لكن علينا أن نتقبل الأمر ونمضي قدما".