وأحرز ديزيريه دوي هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 55 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ليؤكد تتويج فريقه باللقب للموسم الرابع على التوالي.

كما ابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا خلفه سانت إيتيان 10 ألقاب.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بسجل خال من الهزائم، خلفه موناكو في المركز الثاني بـ 50 نقطة قبل مواجهة بريست في وقت لاحق اليوم السبت، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبذلك يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي في يناير الماضي بالفوز 1 - صفر على موناكو في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.