وشاركت سيدرا سليمان ونورا بشارة في جلسة تصوير للمنتخب السوري، لكنهما أزالتا العلم السوري الجديد من على قميصيهما عند نشر صورهما على خاصية "الستوري" في تطبيق "إنستغرام".

وأثار فعل اللاعبتين غضبا واسعاً على مواقع التواصل، مع حملة تطالب باستبعادهما من الفريق.

وأصدر الحامض قرارا باستعباد اللاعبتين إضافة إلى المدرّب أيمن سليمان الذي مسح أيضاً العلم الجديد من على قميصه.

كما تضمّن قرار الاستبعاد منع اللاعبتين والمدرّب من ممارسة أي نشاط رياضي ضمن العمل المؤسساتي الرسمي، حتى إشعار آخر.