وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الفريق الذي سبق له التتويج بلقب الدوري 20 مرة، يمر بموسم مخيب للآمال، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر قبل مواجهة غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد.

وكان فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، قد حقق الفوز بلقب الدوري في آخر أربع مواسم، لكنه تراجع للمركز الخامس هذا الموسم، وذلك رغم ابتعاده بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد.

وكانت شركة "إينيوس" المالكة لمانشستر يونايتد قد أعربت عن طموحاتها في تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة 21 في الذكرى رقم 150 لتأسيس النادي في عام 2028، لكن ذلك المشروع يعد غير منطقي في الوقت الحالي.

وقال أموريم: "بالطبع أتفهم ذلك ولست ساذجا، لا أريد التفكير في الأمر نحتاج للعديد من السنوات لكي نصبح منافسين، لا يمكنني التفكير بشأن ذلك هذه ليست طبيعتي ولا أريد أن أضع ضغوطات على كاهلي".

وأضاف: "أعلم أننا لن نكون المنافس الأكبر في العام المقبل، وأعلم أننا بحاجة لفعل الكثير من الأمور".

وتابع أموريم: "هذا ليس هدفنا في العام المقبل، لن أقول أننا سنفوز باللقب العام المقبل، أنا لست مجنونا".