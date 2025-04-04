وذكر يويفا أن مبابي وروديجر حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة "لانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق" ولكن هذا الإيقاف سيكون موقوف النفاذ لمدة عام.

ويلتقي الريال مع أرسنال، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية.

وتم توجيه التهم بعد احتفال ثنائي الريال بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بتاريخ 12 مارس الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كيليان مبابي وهو يمسك بعضوه التناسلي على أرض الملعب.

وذكر يويفا أن روديجر تم تغريمه 40 ألف يورو ومبابي 30 ألف يورو. كما تم تغريم لاعب ثالث في ريال مدريد هو داني سيبايوس بـ20 ألف يورو بدون إيقاف.

وذكر يويفا أنه لا يوجد أي تهم لفينيسيوس جونيور، الذي كان يخضع للتحقيق أيضا.