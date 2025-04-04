وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أفضل 20 لاعبا من نجوم ونجمات اللعبة البيضاء، وجهوا رسالة لمنظمي بطولات أستراليا المفتوحة، وفرنسا "رولان غاروس"، وإنجلترا "ويمبلدون"، وأميركا "فلاشينغ ميدوز".

وظلت حصة الجوائز المالية الممنوحة مصدر شكوى مستمر من اللاعبين واللاعبات، رغم الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة.

ففي العام الماضي، حصل كل من بطلي الفردي في "ويمبلدون" على 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار)، بينما بلغ إجمالي الجوائز 50 مليون جنيه إسترليني، أي ضعف الجوائز الممنوحة في 2014.

لكن الإيرادات الإجمالية ارتفعت أيضا، وكثيرا ما يستشهد اللاعبون بمقارنات مع رياضات أخرى، خاصة دوري كرة السلة الأميريكي للمحترفين (إن بي إيه)، لإظهار تأخرهم عن الركب.

وبررت اللاعبة الأميركية إيما نافارو، المصنفة الـ11 عالميا، توقيعها على الرسالة، حيث قالت لموقع "باونسز" الإلكتروني: "تحدثت قليلا مع اللاعبات الأخريات حول هذا الأمر، وشعرت أن التوقيع على الرسالة فكرة جيدة".

وأضافت: "أعتقد أنه لا عدالة في نسب الأجور، لا أعرف المصطلحات الصحيحة في الماضي، وأعتقد أن من المهم أن نتكاتف كلاعبات ونضمن حصولنا على معاملة عادلة".

يأتي هذا الإجراء بعد أسبوعين فقط من رفع رابطة لاعبي التنس المحترفين دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا ضد اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ورابطة لاعبات التنس المحترفات، والاتحاد الدولي للتنس، ووكالة نزاهة التنس الدولية.

وزعمت رابطة لاعبي التنس المحترفين، التي شارك في تأسيسها النجم الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش، وجود "انتهاكات منهجية، وممارسات غير تنافسية، وتجاهل صارخ لرفاهية اللاعبين".