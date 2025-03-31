وقال الشناوي في مؤتمر صحفي الإثنين: "الهلال فريق قوي وقد شاهدنا مبارياتهم ودرسناه بشكل جيد، ولديهم عناصر مميزة للغاية، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: "نحن جاهزون بقوة لخوض المباراة، وقد استعدينا بشكل مناسب ولدينا حالة من التركيز الشديد".

وشدد قائد الأهلي "تركيز اللاعبين منصب فقط على الأداء بكل قوة، والفريق يسير بشكل جيد، والأهلي لديه دوافع الفوز بكل البطولات".

وأتم الشناوي تصريحاته: "جمهور الأهلي هو الرقم 1 والذي يمنح الدوافع والحافز، ونحن كلاعبين نسعد بتواجدهم ونتمنى أن نسعدهم بالفوز في القاهرة وفي موريتانيا والتأهل إلى نصف النهائي".

تصريحات كولر

من جانبه، أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري أن فريقه سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين، الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحفي الإثنين: "نعلم جيدا أنها سوف تكون مباراة صعبة والمنافس يلعب بشكل جيد خصوصا خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف المدرب السويسري: "استعدينا ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية، قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع ولدينا حماس كبير قبل المباراة".

وتابع: "لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة بعام 2023، لأن هناك أكثر من لاعب قد رحل عن المنافس وكذلك الجهاز الفني وهو ما يجعل المباراة القادمة مختلفة تماما".

وشدد كولر على أن كل اللاعبين في الفريق لديهم نفس الأهمية ومسئولون عن العمل من أجل الفوز، ولا يمكن تحديد لاعب بعينه، وأن هناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.