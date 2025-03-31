ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الاختيار وقع على لوس أنجلوس، الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام ليون عام 2023، بينما يعد كلوب أميركا الفريق الأعلى تصنيفا بين أندية أميركا الشمالية والوسطى "كونكاكاف".

من المقرر أن يشارك الفريق الذي سيحل بدلا من ليون في المجموعة الرابعة، التي تضم كلا من الترجي التونسي وتشلسي الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي.

واستبعد ليون المكسيكي من البطولة، في وقت سابق، بسبب عدم الامتثال للوائح المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.

وتأهل ليون ومواطنه باتشوكا للبطولة، لكن لديهما نفس المالك، مجموعة باتشوكا، التي أعلنت أنها ستستأنف على القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الشهر المقبل.