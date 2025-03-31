واكتفى النادي في بيانه بالتعليق على الأزمة المثارة دون الكشف عن خطواته المقبلة من أجل الحفاظ على حقوقه بعد مراجعتها ودراستها قانونيًّا.

وجاء في نص البيان: "بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز إف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى ولكن لم يتم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح".

وأوضح: "لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟ هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها".

ومساء الأحد، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم إلغاء عقوبة خصم النقاط الموقعة على الأهلي، وذلك بعد انسحابه من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني الحاسم ببطولة الدوري.

وأعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عودته للمشاركة في الدوري المصري عقب قراراه بعدم استكمال المسابقة لعدم استقدام حكام أجانب للقمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري أمام الزمالك.

وقال الأهلي في بيان رسمي عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق وجاء فيه أن الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح ومدعوماً بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية".