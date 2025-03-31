وانفرد برشلونة بقمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه جيرونا، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة.

ورفع برشلونة، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، رصيده إلى 66 نقطة على الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل 9 مواسم على نهاية البطولة.

وبدا فليك راضيا تماما في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال المدرب الألماني: "نحن في حالة بدنية رائعة حاليًا، ونخلق العديد من الفرص عندما نمتلك الكرة. ما استخلصته من اليوم هو قدرتنا على رد الفعل بعد فترة الاستراحة ما بين الشوطين. أنا سعيد للغاية بالفوز والسيطرة التي أظهرناها".

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في 20 مباراة بمختلف البطولات، لكن بالنسبة لفليك، هذا ليس بالأمر المهم، حيث يرى مدرب الفريق الكتالوني أن نهج فريقه هو المفتاح.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة عن فليك قوله: "الشيء الرائع في فريقي هو أننا نسعى دائما لتسجيل الأهداف، والجميع يحب رؤية ذلك".

كما أكد فليك أن الثقة هي الأساس، حتى بالنسبة للاعبين الأكثر خبرة في الفريق، حيث قال "روبرت ليفاندوفسكي لاعب مُهم للغاية. لا أُفضل اختيار لاعب محدد، لكنه مذهل داخل منطقة الجزاء. من الأساسي أن يشعر بثقة مدربه فيه. ليس هو فقط، بل جميع اللاعبين، وأنا من يجب أن أفعل ذلك".

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في البطولة في المباراة، التي أقيمت بملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا بالمسابقة خلال الموسم الحالي، معززا موقعه في صدارة قائمة الهدافين، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الريال.