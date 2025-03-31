وقال الأهلي في بيان رسمي عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق وجاء فيه أن الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الاطراف بما تكفله اللوائح ومدعوماً بالمستندات التي تقدم بها الي كافة الجهات المعنية".

وأضاف: "إزاء يقين النادي الثابت من اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعه للحفاظ علي حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين علي شؤون اللعبة".

ومساء الأحد، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم إلغاء عقوبة خصم النقاط الموقعة على الأهلي، وذلك بعد انسحابه من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني الحاسم ببطولة الدوري.