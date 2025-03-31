وتعرض هالاند للإصابة في كاحل قدمه اليسرى خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي 2 / 1 على ملعب (فيتاليتي)، الأحد، ليتأهل الفريق السماوي للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

وتعرض هالاند للإصابة بعد أن سقط عليه لويس كوك، الظهير الأيمن لبورنموث، بشكل غريب خلال إحدى الالتحامات في الدقيقة 56.

وتلقى هالاند العلاج، وعاد إلى أرض الملعب، لكنه سرعان ما سقط أرضا مرة أخرى وهو يشعر بالألم، ليضطر إلى مغادرة الملعب.

لم يكن الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، متأكدا من خطورة إصابة هالاند، حيث قال عقب المباراة "لا أعرف حتى الآن، سنرى".

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1 / 1 عندما خرج هالاند، الذي أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 49، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 14.

يذكر أن هذا هو الموسم السابع على التوالي الذي يصعد خلاله مانشستر سيتي للمربع الذهبي في كأس إنجلترا.